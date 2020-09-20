Берлин, , 07:26 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 1345 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает берлинский институт имени Роберта Коха.

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Таким образом, общее количество подтвержденных в ФРГ случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 271 415. Также за 19 сентября в Германии скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на территории ФРГ жертвами осложнений COVID-19 стали 9386 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Германии футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» пропустил 37 мячей в свои ворота из-за соблюдения правил социального дистанцирования. Руководство клуба просило перенести футбольный матч из-за угрозы заражения коронавирусом, однако просьба была отклонена.

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