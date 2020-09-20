Пекин, , 06:59 — REGNUM За прошедшие сутки десять ввозных случаев заражения коронавирусом было выявлено на материковой части Китая. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Случаев летального исхода среди пациентов с подтверждённым коронавирусом за последние 24 часа в Китае зафиксировано не было. 13 пациентов выписались из медучреждений.

Кроме того, был выявлен 21 бессимптомный носитель коронавирусной инфекции. Количество активных случаев заболевания COVID-19 составило 168. Всего на сегодняшний день в Китае подтверждено 85 279 случаев заражения коронавирусом, скончались 4 634 человека, 80 477 выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении 32 «импортных» случаев заражения коронавирусом в Китае.

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