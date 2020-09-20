Богота, , 06:24 — REGNUM Колумбия возобновляет международное авиасообщение, приостановленное весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил колумбийский президент Иван Дуке в официальном обращении.

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По его словам, для прибытия в Колумбию всем пассажирам будет необходимо сдать тест на выявление коронавируса нового типа не более, чем за 96 часов перед полетом. Также в самолетах и аэропортах необходимо будет соблюдать масочный режим.

Отмечается, что 19 сентября уже вылетел первый рейс в американский город Майями. За день до этого все аэропорты Колумбии были проверены на соответствие санитарным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Колумбии выявлено более 740 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали более 23 тыс. человек.

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