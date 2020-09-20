Нейпьидо, , 05:44 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 393 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 5 263. Также за минувшие сутки число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме выросло до 81.

Власти Мьянмы предполагают, что страна столкнулась со «второй волной» коронавирусной инфекции. Отмечается, что с 16 августа число зараженных начало резко расти. При этом выздоровели уже 1188 пациентов.