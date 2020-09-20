Москва, , 05:43 — REGNUM В воскресенье, 20 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +11… +13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 21 сентября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +5… +7 °С.

Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °С днём и +2… +7 °С ночью. По области местами заморозки до — 1 °C.

В понедельник, 21 сентября, днём в столице ожидается +14… +16 °С. По области +11… +16 °С. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °С. Днём в регионе западный порывистый ветер до 17 м/с.