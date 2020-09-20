Фукусима , Япония, , 05:32 — REGNUM В японской префектуре Фукусима откроется музей, посвященный аварии на атомной электростанции в 2011 году, передает телеканал NHK.

Музей памяти ядерной катастрофы расположен в городе Футаба, в котором располагалась часть атомной электростанции Fukushima Diichi. В экспозициях музея будут представлены фото‑ и видеоматериалы об эвакуации населения после катастрофы, а также различные предметы, которые расскажут о замешательстве властей и общества в первые дни аварии и дальнейшей борьбе по ликвидации последствий.

Отмечается, что музей изначально планировали открыть к Летним Олимпийским играм в Токио, однако мероприятие было отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции.