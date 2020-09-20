Абакан, , 05:29 — REGNUM В Хакасии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 3963, а за минувшие сутки диагноз подтвердился у 35 человек. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Четыре пациента поступили с признаками ОРВИ, один — с признаками пневмонии. Двадцать девять случаев — это семейные и служебные контакты. Один случай выявлен в ходе планового мониторинга», — уточнили в правительстве.

В настоящее время в Хакасии лечение продолжают получать 550 человек, 26 из них находятся в тяжёлом состоянии, один больной подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Выздоровели за сутки 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе к настоящему времени выздоровели 3366 человек.

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