Красноярск, , 05:02 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на 19 сентября, за минувшие сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Всего на территории края зарегистрировано 18 852 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом.

По данным ведомства, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 655,9. Темп прироста за сутки — 0,5%.

За сутки умерли четыре пациента с диагнозом COVID-19. Всего в регионе с начала эпидемии умерли 530 человек с таким диагнозом.

В настоящее время под медицинским наблюдением на дому находятся 2539 человек, из них 221 — добавился за последние сутки. Снято с наблюдения 203 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае проведено почти 900 тысяч лабораторных исследований на COVID-19. В среднем в сутки проводится около 7 тысяч тестов.

Читайте также: В Красноярском крае скончался ещё один пациент с коронавирусом

Читайте ранее в этом сюжете: Почти каждый третий житель Красноярского края сдал тест на коронавирус

Читайте развитие сюжета: В Красноярском крае выявлено почти 19 тысяч заразившихся SARS-CoV-2