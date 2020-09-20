Сеул, , 04:50 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 82 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 72 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются завозными. Отмечается, что впервые с 13 августа за одни сутки в республики выявляют менее 100 зараженных. При этом не исключается, что столь низкое число зараженных было выявлено из-за недостаточного количества проведенных тестов. В частности, за 19 сентября в Южной Корее провели 7539 тестов на выявление COVID-19, однако обычно ежедневно проводится не менее 10 тыс. исследований.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 22 975. Также за минувшие сутки в республике скончались еще пятеро пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 383 человека.