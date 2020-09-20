Москва, 20 сентября 2020, 03:04 — REGNUM Ряд странностей в сценарии распространения SARS-CoV-2 в России отметил вирусолог, сотрудник центра имени Николая Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов 19 сентября в своём интервью интернет-агентству URA.RU.
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В частности, Ершов сообщил, что в России в тех регионах, которые не сильно пострадали от коронавируса изначально, его распространение началось позднее. Кроме того, специалист уточнил, что на территории РФ ещё не закончилась первая волна заболеваемости, в отличие от стран Европы.
Также Ершов отметил, что отечественные специалисты добились значительных успехов в борьбе с COVID-19. За полгода пандемии учёные разработали алгоритмы борьбы с заболеванием и вакцины, научились лечить заражённых коронавирусом. По мнению вирусолога, всё это позволит российским гражданам прекратить беспокоиться о ситуации с COVID-19 через полгода-год.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главного внештатного специалиста министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимира Чуланова, второй волны пандемии коронавируса в России не будет.
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