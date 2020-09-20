Лондон, , 03:02 — REGNUM Уличный митинг против жестких карантинных мер в британской столице Лондоне перерос в столкновения с полицией, сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

В протестной акции на Трафальгарской площади в центре Лондона участвовали более тысячи человек. У них в руках были плакаты с лозунгами «COVID — чепуха», «Мое тело, мой выбор: нет обязательному ношению масок». Также они призывали сотрудников правоохранительных органов переходить на их сторону.

Позднее митинг перерос в столкновения с полицией. О числе пострадавших не сообщается, однако известно о 32 задержанных по итогам протестной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерениях властей Великобритании увеличить размер штрафов за нарушение самоизоляции. Теперь размер штрафа будет увеличен до 10 тысяч фунтов стерлингов (около $13 тыс.). Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил ужесточения карантинных мер в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.