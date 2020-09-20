Бухарест, , 03:05 — REGNUM В Бухаресте 19 сентября прошли демонстрации против обязательного ношения учениками в школах защитных масок. Об этом сообщает агентство Mediafax.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Несколько сот человек, многие из которых пришли на Университетскую площадь и площадь Победы с детьми, требовали от властей отмены режима тревоги.

Демонстранты, которые были без масок, скандировали: «Свобода!» Многие из них держали транспаранты с надписями: «Мы вам не верим!», «Руки прочь от наших детей!», «Долой намордники!», «Долой диктатуру!» и «Все партии — одна грязь!».

В румынских городах Клкуже-Напоке, Ораде и Тимишоаре также прошли акции протеста против масок в школах.

Премьер-министр Румынии Лудовик Орбан, комментируя протесты, заявил, что это похоже на то, что некоторые родители, «как будто не любят своих детей». Он подчеркнул, что маски на уроках должны носиться учениками «чтобы защититься от вируса».

Как сообщало ИА REGNUM, в Румынии около 2,8 млн детей снова пошли в школы, с которых 14 сентября были сняты ограничения, действовавшие из-за эпидемии коронавируса. Все занятия в классах проходят с соблюдением мер социального дистанцирования, школьники носят маски, проводится обязательная дезинфекция помещений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии снова открылись школы