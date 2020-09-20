Красноярск, , 02:31 — REGNUM В воскресенье, 20 сентября, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +14… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:15 на Театральной площади было +9 °C. Небольшой дождь.

Ночью с 20 на 21 сентября ожидается до +5 °C, без осадков.

Скорость западного, юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В понедельник, 21 сентября, в Красноярске до +22 °C днём и до +6 °C ночью. Без осадков.

Во вторник, 22 сентября, в Красноярске ожидается до +23 °C днём. Ночью — до +8 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 20 сентября на юге Таймырского муниципального района продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса.