Кито, , 02:23 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 1491 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 125 620. Также за минувшие сутки в Эквадоре скончались еще 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на эквадорской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 7 288 человек.

Отмечается, что самый крупный очаг распространения инфекции находится в столице Эквадора Кито. На него приходится 30 174 случая заражения коронавирусом — около четверти всех подтвержденных случаев. При этом 14 сентября в стране ослабили ряд карантинных ограничений.