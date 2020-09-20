Рамалла , , 02:15 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки скончались пять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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Таким образом, в Палестине общее число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 291. Также за 19 сентября в стране выявили 726 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего в Палестине с начала пандемии выявили 44 763 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в стране числится 13 234 активных случая. Палестинские власти уже предупредили жителей сектора Газа о возможном росте числа зараженных в регионе.