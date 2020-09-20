Лондон, , 02:05 — REGNUM В Великобритании штрафы для нарушителей режима самоизоляции в связи с коронавирусом на следующей неделе могут достигнуть 10 тыс. фунтов (около $13 тыс.). Об этом 19 сентября сообщает газета The Daily Telegraph.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Правительство страны планирует ужесточение контроля за соблюдением карантинных мер в связи с тем, что их несоблюдение, по мнению экспертов, способствовало приходу в страну второй волны коронавирусной инфекции. Отмечается, что в Великобритании не более 20% граждан с симптомами COVID-19 соблюдали предписанный режим самоизоляции.

Первоначальный штраф для нарушителя теперь будет составить одну тысячу фунтов ($1,3 тыс.). С каждым последующим нарушением эта сумма будет увеличиваться. Также до одной тысячи фунтов увеличится штраф за нарушение запрета собираться компаниями более шести человек, который сейчас наказывается штрафом лишь в 100 фунтов.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что для сдерживания распространения COVID-19 в стране могут быть приняты жёсткие ограничительные меры, включая общенациональный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Джонсона, вторая волна коронавирусной инфекции в Великобритании неизбежна и уже наблюдаются признаки её появления.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон заявил о наступлении второй волны коронавируса в Великобритании