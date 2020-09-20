Доха, , 01:04 — REGNUM В Катаре за прошедшие сутки выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Катарское новостное агентство (QNA).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 123 146. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Катаре осталось прежним — 209.

Также за 19 сентября в Катаре выздоровели еще 267 пациентов, их выписали из медучреждений страны. Всего с начала пандемии на катарской территории с болезнью справились 120 089 человек.