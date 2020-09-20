Варшава, , 00:40 — REGNUM В Польше за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1002 человек, сообщает пресс-служба польского минздрава.

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«Люди возвращаются к работе. Мы наблюдаем большое число контактировавших с зараженными на улицах. Это просто результат возвращения к нормальной жизни», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что никаких крупных вспышек заболевания коронавирусной инфекцией пока не выявлено. Также рост числа инфицированных связывают с возобновлением работы школ.

По последним данным, в Польше с начала пандемии выявили 78 330 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 2282 человека.