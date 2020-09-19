Москва, , 23:31 — REGNUM В столице Российской Федерации попал в больницу 71-летний актер и ведущий лотереи «Русское лото» Михаил Борисов. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель артиста журналистам Телеканала 360°.

По ее словам, Борисов, которым в настоящее время занимаются местные врачи, находится в стабильном состоянии.

«Он (Михаил Борисов — прим. ИА REGNUM) в нормальном состоянии, — рассказала представитель артиста. — Сам дышит».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что в США на 78-м году жизни скончался писатель Уинстон Грум, который является автором популярного романа «Форрест Гамп» (Forrest Gump).

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