Париж, , 23:17 — REGNUM Во Франции за последние сутки было выявлено свыше 13 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 сентября сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 13 498 новых заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 442 194.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 31 274.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября в африканском представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в Африке число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 1,3 млн.

Читайте также: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Африке превысило 1,3 млн