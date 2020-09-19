Москва, , 23:10 — REGNUM Более 10 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 19 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

»В Москве скончались 13 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября гендиректор «Промомеда» Андрей Младенцев заявил, что упаковка «Арепливира» — нового препарата от COVID-19 российского производства — будет стоить 12 320 рублей.

Читайте также: Названа рекомендованная розничная цена препарата «Арепливир» от COVID-19