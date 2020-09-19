Москва, , 23:03 — REGNUM Гран-при премии «Писатель года» получила телеведущая Татьяна Толстая во время торжественной церемонии. Об этом сообщили организаторы мероприятия 19 сентября журналистам.

Теперь победительнице причитается вознаграждение в 200 тысяч рублей. Данные средства являются грантом от Российского союза писателей.

Председатель оргкомитета премий Дмитрий Кравчук заявил, что отбор проходил среди самого масштабного количества участников. Он утверждает, что комиссии пришлось ознакомиться с сотнями тысяч произведений.

Напомним, в 2001 году Татьяна Толстая стала лауреатом литературной премии «Триумф, а в 2003 удостоилась статуэтки «ТЭФИ». Помимо прочего, писательница является матерью скандального дизайнера и блогера Артемия Лебедева.