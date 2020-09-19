Санкт-Петербург, , 22:49 — REGNUM Из реанимации в общее отделение переведен один из несовершеннолетних, пострадавших во время занятий в бассейне фитнес-центра на улице Ярослава Гашека в Петербурге. Об этом сообщили вечером 19 сентября в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

«Один из пострадавших в бассейне детей переведен из отделения реанимации в обычную палату. У остальных детей также положительная динамика, все остаются под наблюдением врачей», — рассказали в комздраве Петербурга.

Напомним, с симптомами ингаляционного отравления хлором в больницу 18 сентября были доставлены пять детей, двое из них помещены в реанимационное отделение. Среди госпитализированных — четверо детей в возрасте 7−8 лет, один 15-летний подросток. Еще троим детям помощь оказали на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.

ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Тем временем управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу начало санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств и причин возникновения чрезвычайной ситуации в водном комплексе фитнес-клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека, д. 17.

Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург ведёт лабораторное исследование отобранных проб воды и воздуха.

В связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении ИП Фурсов А. В., которое владеет фитнес-центром, составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы будут переданы во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для принятия решения об административном приостановлении деятельности комплекса.

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