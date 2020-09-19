Кейптаун, 19 сентября 2020, 22:39 — REGNUM В Африке число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1,3 млн. Об этом сообщает 19 сентября Twitter африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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По данным организации, на континенте выявлено 1 390 680 случаев заражения коронавирусом. Из них более 33,5 тыс. привели к летальному исходу.
Выздоровевшими признаны свыше 1,1 млн человек.
Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября британские власти сообщили о том, что в стране за прошедшие сутки выявили 4422 новых случая заражения коронавирусом.
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