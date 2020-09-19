Лондон, , 21:39 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки выявили 4422 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обнародованные 19 сентября данные британских властей.

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По последним данным, общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составило 390 358.

Отмечается, что всего с начала пандемии в Британии от COVID-19 скончались 41 759 человек, за прошедшие сутки — 27 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 19 сентября Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 49 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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