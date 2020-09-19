Лондон, , 21:34 — REGNUM На 74-м году ушёл из жизни бывший барабанщик британского рок-коллектива Uriah Heep Ли Керслейк, 19 сентября сообщает журнал Rolling Stone.

«Хвала Господу, скончался он мирно, но нам его будет очень не хватать», — заявил участник группы Кен Хенсли.

Журналисты издания утверждают, что причиной смерти музыканта стал рак простаты. По словам другого участника Uriah Heep — Мика Бокса, умерший музыкант «был одним из самых добрых людей на Земле».

Напомним, Керслейк стал участником коллектива в 1971 году. Артист принял участие в записи восьми альбомов группы Uriah Heep.