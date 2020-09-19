Токио, , 21:18 — REGNUM Правительство Японии предоставит субсидии пожилым жителям и гражданам с хроническими заболеваниями для тестирования на коронавирус. Об этом 19 сентября сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным журналистов, право на субсидию получат люди в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями легких, почек и др. Две эти группы имеют более высокий риск осложнения заболевания COVID-19.

Отмечается, что власти Японии планируют использовать около $48 млн из резервного фонда по коронавирусу для финансирования дополнительных субсидий. Государство покроет до $95 за ПЦР-тест на коронавирус и до $35 — за тест на антитела.

В правительстве Японии надеются, что увеличение количества тестов поможет уменьшить количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 и снизить нагрузку на больницы.