Токио, , 21:11 — REGNUM В Японии за сутки выявлен 601 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает 19 сентября информационное агентство Jiji Press.

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По данным журналистов, от COVID-19 в стране за сутки скончались четыре человека. Общее число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1517.

Отмечается, что в Токио за прошедшие сутки коронавирусом заразились 218 человек. Второй день подряд этот показатель превышает 200. Самая многочисленная возрастная группа среди заразившихся — люди от 20 до 30 лет. Таких 19 сентября был 51 человек.

В столице Японии на данный момент 25 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, на одного меньше, чем в предыдущий день.