Санкт-Петербург, , 20:00 — REGNUM В доверху заваленной мусором квартире в Петербурге, где 18 сентября был найден труп пенсионера, разбиравшие мусор сотрудники коммунальных служб нашли второе тело. По предварительным данным, это пожилая женщина, хозяйка квартиры, которая пропала несколько дней назад. Причины смерти супругов устанавливают эксперты и следователи.

Напомним, еще 16 сентября сотрудникам ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поступила заявка на оказание помощи по адресу: ул. Пражская, д. 33. Полицейские попросили обследовать захламленную мусором квартиру на предмет поиска и оказания помощи людям. На смрад из квартиры и выползающих червей пожаловались и соседи. При первоначальных работах тела не были обнаружены.

Затем к работам по очистке и вывозу мусора подключились сотрудники коммунальных служб Фрунзенского района. Они выбрасывали мусор из окон квартиры, расположенной на третьем этаже, в пухто, которые пришлось заменять уже несколько раз. «Там столько мусора, что сложно сказать, сколько пухто понадобится», — сказали ИА REGNUM в районной администрации.

В ходе работ было обнаружено тело мужчины, работы остановили, на место прибыли следователи ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. После проведения необходимых процессуальных действий разбор накопленных в квартире отходов продолжился. И вскоре последовала вторая страшная находка.

Как сообщил телеканалу «78» источник в правоохранительных органах, в квартире нашли тело женщины без видимых признаков насильственной смерти. По данным СМИ, она работала кондуктором, и после ее длительного отсутствия на службе работодатель забил тревогу.

Тем временем нашлась дочь хозяев квартиры, подавшая заявление о пропаже родителей. Она периодически общалась с матерью, в последний раз — 23 августа, но с отцом, который был незрячим и парализованным, связь не поддерживала.

Правоохранительные органы ведут проверку по факту обнаружения тел, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге в заваленной до потолка мусором квартире нашли тело мужчины