Салехард, , 19:31 — REGNUM На Ямале разыскивают родственников солдата Красной армии Данилова Игоря Евгеньевича. Его останки найдены 6 сентября 2020 года у деревни Ослинка Людиновского района Калужской области, сообщает пресс-служба администрации Салехарда.

Красноармеец найден поисковым отрядом «Брянский Фронт». Предположительно это рядовой 1314-го стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии Данилов Игорь Евгеньевич. Боец родился в 1924 году в Ленинграде. На войну был призван в августе 1942 года Ямало-Ненецким райвоенкоматом.

Погиб 13 мая 1943 года. В записке медальона указана родственница — Данилова Евгения Владимировна, проживавшая в городе Салехарде, на улице Полярная, дом 5. По документам Министерства обороны РФ, по этому же адресу указан отец бойца Данилов Евгений Альбертович, сообщают брянские поисковики.

«Просим откликнуться родственников солдата или тех, кто знал семью Даниловых», — обращается с просьбой горадминистрация Салехарда.