Москва, , 19:27 — REGNUM Свои соболезнования по поводу смерти американского историка и советолога Стивена Коэна выразила медиаменеджер Маргарита Симоньян 19 сентября в соцсети Twitter.

«Умнейший, мудрейший, тонкий и энциклопедически образованный», — рассказала журналистка.

Симоньян рассказала, что лично знала умершего. По её словам, они встречались в Нью-Йорке и в Москве.

Медиаменеджер рассказала также, что Коэн предрек возвращение Крыма в состав России. Более того, историк считал, что Украина распадётся на две части.

Напомним, советолога Стивена Коэна не стало 18 сентября 2020 года. Он родился в 1938 году на территории США. Изучал развитие Советского Союза, начиная с Октябрьской революции 1917 года.