Токио, , 19:03 — REGNUM В Японии 19 сентября смягчили ограничения по количеству человек на спортивных стадионах и в кинотеатрах, что является шагом на пути к возвращению того уровня социальной и экономической активности, который был до пандемии.

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С 19 сентября организаторы мероприятий могут увеличить количество участников до 50% от вместимости помещения.

Первым массовым мероприятием после смягчения ограничений стал бейсбольный матч между DeNA BayStars и Yomiuri Giants на стадионе в городе Йокогаме. На нем собралось в общей сложности 13 106 зрителей. До 19 сентября в стране действовало ограничение в 10 тыс. человек.

В Японии с сентября отмечают снижение количества ежедневных случаев заражения коронавирусом. 18 сентября в стране зарегистрировано 572 случая. Пик пришёлся на конец июля — начало августа, тогда ежедневный прирост инфицированных составлял 900−1300 человек. Всего в Японии коронавирусом заразились 78 116 человек.