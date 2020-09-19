Мурманск, , 18:38 — REGNUM Мурманские власти решили отменить режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, соответствующее постановление подписала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

«Хотелось бы попросить граждан быть внимательными и обязательно соблюдать все меры предосторожности при нахождении в общественных местах, в транспорте: масочный режим, социальная дистанция, регулярное мытье и обработка рук. Лучше, конечно, минимизировать выходы. Особенно хочется обратить внимание на соблюдение требований санэпидбезопасности при выходе на работу, который неизбежно связан с расширением круга общения и социальной активностью», — сказала Оксана Демченко.

За сутки в регионе выявлено 78 новых случаев заболевания COViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 14 138.