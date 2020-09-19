Челябинск, , 18:13 — REGNUM В Челябинской области стационарные государственные социальные учреждения вернулись к режиму превентивной изоляции. Об этом сообщает региональное минсоцотношений.

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Ограничение действует с 18 сентября по 15 октября. На карантин перевели девять психоневрологических интернатов, два центра содействия семейному воспитанию и семь домов престарелых и инвалидов. Причиной стала ситуация с распространением коронавируса. Работа персонала организована в две смены, каждая из которых продлится две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в таком режиме интернаты работали и с апреля по сентябрь. Затем он был снят.