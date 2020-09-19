Фукуока, Япония, , 18:14 — REGNUM Женщина из Японии Канэ Танака, признанная Книгой рекордов Гиннесса самым старым из ныне живущих людей в мире, 19 сентября установила новый возрастной рекорд в стране — 117 лет и 261 день.

Предыдущий рекорд был установлен Наби Тадзимой, жительницей острова Кикай в префектуре Кагосима, на юго-западе Японии. Она умерла в апреле 2018 года, по данным министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения. Канэ Танака 19 сентября пережила её на день.

Танака родилась 2 января 1903 года. В настоящее время она живёт в доме престарелых в городе Фукуока на юго-западе Японии. В марте 2019 года долгожительница была признана самым старым из ныне живущих людей.

Танака отпраздновала свой рекорд, выпив кока-колу, свой любимый напиток. В этот день она надела футболку с напечатанной фотографией своего лица, которую ей подарил 60-летний внук.

«Даже в условиях пандемии коронавируса моя бабушка чувствует себя хорошо, и, похоже, она каждый день наслаждается своей жизнью. Наша семья гордится её новым рекордом», — сказал внук Танаки.