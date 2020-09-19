Калуга, , 18:58 — REGNUM В Калужской области в больнице скончались ещё один пациент с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в областном оперштабе.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер житель Козельского района 1942 года рождения.

Всего в регионе зарегистрированы 72 смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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