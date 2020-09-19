Оренбург, , 16:26 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 19 сентября, выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе выявлено 11 729 носителей нового коронавируса.

По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, под медицинским наблюдением с конца марта находилось 45,8 тыс. человек. На сегодняшний день под контролем остаются более 8 тыс. человек.

В лабораториях области исследовано 548 435 тестов на коронавирус, в том числе 4494 анализа за последние сутки.

Во всех пунктах пропуска через госграницу России сотрудники Роспотребнадзора проводят усиленный контроль прибывающих из неблагополучных регионов граждан с использованием переносного тепловизионного оборудования.