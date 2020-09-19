Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудниками полиции и ФСБ пойман подозреваемый в ложном минировании женского монастыря и Храма-на-Крови. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.

Подозреваемым оказался уроженец города Кушвы Г. 1997 года рождения, проживающий в столице Среднего Урала. За последние двое суток он звонил по номеру 112 в единую диспетчерскую службу и сообщал о якобы взрывных устройствах в религиозных учреждениях и в спортивном комплексе «Динамо». Правоохранительные органы проверили все его сообщения и никаких мин не нашли.

Задержанного взяли на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Свои действия он объяснил хулиганством. Ранее гражданин уже был судим за кражу и побои. Теперь ему грозит ещё один срок — до пяти лет колонии.