Москва, , 16:00 — REGNUM Более 30 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 19 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Задержка рейса Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 15:55 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов, еще три задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 19 сентября в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +12… +14 °С.

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