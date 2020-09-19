Курган, , 14:45 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 15 выявлено в Кургане, остальные — в Шадринске, Шумихинском, Кетовском, Белозерском, Звериноголовском и Юргамышском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 19 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3499 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 19 сентября от коронавируса излечились 2973 человека, 26 пациентов с COVID-19 скончались.