Токио, , 09:10 — REGNUM В Японии национальные парки создают комфортную среду для удалённых работников, которых стало значительно больше во время пандемии, сообщает информационное агентство Kyodo.

Министерства окружающей среды Японии профинансировало установку Wi-Fi на базах отдыха и в кемпингах на территории национальных парков. Министр окружающей среды Синдзиро Коидзуми сказал, что эта мера должна побудить тех людей, которые все еще боятся выходить из дома, вернуться к социальной жизни.

Возможность работать на природе привлечёт жителей и оживит экономику, сильно пострадавшую от коронавируса, считает правительство Японии.

Некоторые базы отдыха предлагают посетителям тратить время на работу по утрам, а во второй половине дня совершать походы и сплавы на каноэ.

Министр Коидзуми сам показал пример такого сочетания отдыха и работы. В начале сентября он жил в национальном парке Бандай-Асахи на северо-востоке Японии, проводя встречи онлайн.