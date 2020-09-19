Саратов, , 14:20 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сам сообщил сегодня, 19 сентября, на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса», — пишет Радаев.

Он отметил, что последний сданный им тест на коронавирус показал положительный результат.

Радаев пока не госпитализирован, а находится на самоизоляции. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

Губернатор продолжает работать в дистанционном режиме.

«Еще раз хочу поблагодарить медиков, всех кто сейчас трудится в больницах, поликлиниках за их важный и нелегкий труд. Берегите себя и своих близких», — написал Радаев.