Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM В Свердловской области за 18 сентября выявили ещё 125 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались от COVID-19, сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге нашли ещё 62 заразившихся. Также они имеются в Асбесте, Богдановиче, Карпинске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе обнаружено уже 27 679 заразившихся. Выздоровели и выписаны 21 087. С начала пандемии от COVID-19 скончались 567 граждан, в том числе восемь за последние сутки. При этом отметим, что количество граждан с коронавирусом, умерших не от ковида, власти не раскрывают.