Тюмень, , 14:18 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в регионе на 19 сентября зарегистрировано 8754 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7402 человека, 36 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 19 сентября шесть пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.