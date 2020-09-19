Сараево, , 14:22 — REGNUM 19 сентября в интервью боснийскому телеканалу посол Боснии и Герцеговины в Хорватии Александр Вранеш заявил, что визит сербского члена президиума Боснии и Герцеговины и президента Республики Сербской Милорада Додика в Загреб положительно повлияет на отношения двух стран, а также даст конкретные результаты. По его словам, после этого визита обязательно последуют встречи оперативного характера для решения вопросов, касающихся утилизации радиоактивных отходов на Трговской горе на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«Конкретным результатом является моя недавняя встреча с министром экономики и устойчивого развития Хорватии Томиславом Хоричем, который отвечает за строительство хранилища радиоактивных отходов АЭС Кршко,» — отметил Александр Вранеш в ходе интервью. Он также подчеркнул, что на этой встрече он хотел, наконец, услышать официальную позицию Хорватии по этому вопросу.

«Я надеюсь, что в настоящее время активизируются переговоры с хорватской стороной по этому вопросу. Кроме того, на встрече с Томиславом Хоричем, я также предложил обменяться визитами на уровне министров, чтобы затем обсудить конкретные меры по решению этого вопроса и попытаться прийти к консенсусу», — добавил Александр Вранеш.

Напомним, что желание хорватских властей построить хранилище радиоактивных отходов АЭС Кршко возле Трговской горы в окрестностях бассейна реки Уна ставит под угрозу две трети территории Боснии и Герцеговины. С 2018 года в Боснии и Герцеговине проходят акции протеста против строительства хранилища радиоактивных отходов.