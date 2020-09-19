Москва, 19 сентября 2020, 13:27 — REGNUM В аккаунте Instagram российского оппозиционного блогера Алексея Навального появилось сообщение от его имени о состоянии здоровья. Сообщение было опубликовано сегодня, 19 сентября.

Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673
Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673

Напомним, что Навальный почувствовал недомогание утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт был посажен в Омске, где блогера госпитализировали. Навальному была оказана вся необходимая медицинская помощь — местные врачи спасли ему жизнь. Они так сообщили, что здоровье Навального пошатнулось из-за нарушения углеводного баланса в организме.

Тем не менее родственники и окружение Навального устроили из данного инцидента настоящую истерику, повсеместно заявляя, что блогера якобы отравили российские спецслужбы боевым отравляющим веществом «Новичок».

Навального по настоянию родственников перевезли в Германию в берлинскую клинику «Шарите». Германские власти на самом высоко уровне объявили, что Навальный якобы отравлен «Новичком» и стоят за этим непременно российские власти.

Эксперты указывают, что во-первых, если бы против Навального действительно было применено боевое отравляющее вещество, то он непременно скончался бы, а, во-вторых, вместе с ним погибло бы все его окружение и все пассажиры самолета на котором он летел. Однако ничего такого не произошло.

В последние недели стали поступать сообщения, что состояние Навального улучшается. Теперь в его аккаунте появилась фотография, на которой он изображен, идущим по лестнице.

«Давайте расскажу, как идет мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, — сущая ерунда», — написано в сообщении.

Блогер добавляет, что проблем у него еще много, но тем не менее, динамика положительная.