Донецк, 19 сентября 2020, 13:42 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки зарегистрирован 41 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает 19 сентября пресс-служба министерства здравоохранения республики.
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Всего по состоянию на утро 19 сентября в ДНР выявили 2992 случая инфицирования SARS-CoV-2.
На лечении находятся 1194 пациента, выздоровели 1624 инфицированных. В ДНР было зарегистрировано 174 летальных исхода.