Киев, , 13:42 — REGNUM В вооруженных силах Украины выявили 40 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 19 сентября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Десять человек из числа инфицированных госпитализированы в медицинские учреждения (восемь военнослужащих и двое работников ВСУ). Тридцать человек лечатся дома под контролем врачей. 24 из них — военнослужащие, шестеро — работники ВСУ.

На данный момент в ВСУ коронавирусом инфицирован 681 человек. В период эпидемии выздоровели 1754 инфицированных, скончались девять человек.

Читайте также: На Украине за сутки от осложнений COVID-19 скончались почти 50 человек