Москва, , 13:10 — REGNUM Эксперты объяснили довольно высокую цену на российские препараты против коронавируса SARS-CoV-2, которые вскоре появятся в свободной продаже в аптеках.

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Напомним, что в российских аптеках вскоре появятся как минимум два препарата против COVID-19 на основе фавипиравира — это «Ареплевир» стоимостью 12 320 рублей от компании «Промомед» и «Коронавир» стоимостью 11 550 рублей от компании «Р-Фарм». Разработчики отмечают, что данные препараты для максимального эффекта необходимо употреблять в течение 24 часов после появления первых симптомов заражения коронавирусом.

Эксперт Николай Беспалов в интервью радио «Комсомольская правда» отметил, что спрос на подобные препараты крайне высок и дешево стоить они не будут.

«Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении», — сказал Беспалов.

Он также обратил внимание на такой аспект, как свободная продажа таких препаратов в аптеке. Беспалов считает, что такие препараты не должны продаваться свободно, а назначаться только под контролем врача.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что данные препараты свою эффективность ещё не доказали, а потому совершенно все равно сколько они стоят. Также Альтштейн отметил, что если лекарства окажутся эффективными, то найти технологические пути по удешевлению их производства особого труда не составит.

«Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого», — сказал Альтштейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный директор «Промомеда» Андрей Младенцев заявил, что пока нет возможности снизить цену на «Ареплевир».