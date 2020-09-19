Москва, , 12:56 — REGNUM Главный внештатный специалист министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов считает, что второй волны пандемии коронавируса в Российской Федерации не будет, хотя подъем уровня заражения возможен. Об этом он заявил сегодня, 19 сентября, в интервью «Екатеринбург онлайн».

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Чуланов отметил, что сейчас наблюдается некоторый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако речь не идет о второй волне пандемии. Специалисты ожидали подъема уровня заражения в сентябре-октябре из-за формирования новых коллективов и повышения активности социальных контактов, неожиданностью это не стало.

«Я по-прежнему считаю, что мы говорим о подъеме заболеваемости, а не о второй волне», — сказал инфекционист.

Он добавил, что о второй волне пандемии стоит говорить только тогда, когда пройдет первая — а в России первая волна ещё не спала.

Пока наблюдалось только динамичное снижение первой волны, которое сменилось небольшим ростом. Сейчас рост связан с завершением сезона отпусков. Чуланов уверен, что до уровня заболеваемости, который был в мае, дело не дойдет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России было выявлено 6065 новых случаев заражения коронавирусом. В мире с начала пандемии зафиксировано уже более 30 млн случаев.